Reggina, l’orgoglio non basta: gli amaranto perdono la prima stagionale contro la Spal

La bestia nera della Reggina, Pasquale Marino, colpisce ancora: la sua Spal espugna il Granillo al termine di una gara in discesa per gli estensi complice la “frettolosa” espulsione di Menez dopo venti minuti di gioco. Toscano si affida allo schieramento già visto nelle ultimi uscite, con il solo ritorno del francese, recuperato, al fianco di Denis in attacco. Il tecnico ospite sceglie Di Francesco-Esposito come tandem offensivo, quasi obbligato dai numerosi indisponibili. Ma la sua Spal, anche soffrendo in superiorità numerica, dimostra di essere tra le più attrezzate per il salto di categoria.

Prime avvisaglie

La prima conclusione del match arriva dopo cinque minuti al termine di un bellissimo scambio Menez, Bellomo con la conclusione finale di Denis che finisce tra le braccia di Berisha. Gara che cambia al 22’ quando Menez si rivolge al guardalinee in modo poco ortodosso, l’assistente richiama l’arbitro Ayroldi che estrae direttamente il rosso verso l’attaccante francese, forse in maniera troppo ortodossa.

Il gol della Spal arriva nel giro di cinque minuti: la squadra di Marino manovra sulla sinistra con Di Francesco che supera Loiacono trova lo spazio per il cross, in mezzo si avventa Castro che impatta di testa portando avanti i suoi. La Reggina paga subito l’inferiorità numerica anche se cerca di rimettersi in carreggiata riorganizzandosi tatticamente con Bellomo che alza la sua posizione di gioco e affianca Denis: proprio il barese su calcio piazzato impegna Berisha ad una difficile parata volante. Gli spazi aiutano la compagine di Marino che si avvicina al raddoppio nel finale di frazione con Sebastiano Esposito fermato dall’ottima uscita di Guarna. Gli estensi danno la sensazione di poter affondare il colpo del raddoppio da un momento all’altro, forti di un Castro extralusso per la categoria e di un palleggio che non offre riferimenti difensivi ai calciatori amaranto costretti a girare a vuoto.

Le mosse di Toscano all’intervallo

All’intervallo Toscano stravolge la Reggina, negli uomini più che nell’impostazione tattica con Liotti, Loiacono e Bellomo (fino a quel momento tra i miglior degli amaranto) che lasciano spazio a Di Chiara, Rossi e Folorunsho. La Reggina cerca di compattarsi centralmente, affidando a Crisetig l’impostazione e sperando nelle incursioni di Folorunsho. La fortuna, inoltre, gira le spalle agli amaranto che prima vanno vicino al gol del pareggio con una botta violentissima di Denis che si stampa sul palo con Berisha immobile, poi falliscono il rigore con lo stesso argentino. Sugli sviluppi di un corner Tomovic stende in area Cionek, per l’arbitro Ayroldi è rigore: sul dischetto si presenta German Denis che dopo l’errore contro il Cosenza si ripete, lasciandosi parare il penalty da Berisha. Male l’argentino che calcia debolmente a mezza altezza contro un portiere famoso per essere un para rigori. Berisha è decisivo anche sul potente sinistro da fuori di Crisetig, distendendosi per smanacciare in angolo opponendosi così all’ultima speranza di pareggio della Reggina. Nemmeno l’espulsione finale di Castro, arrivata nel recupero, permette agli amaranto di evitare il primo ko stagionale, giunto al Granillo al termine di una gara che probabilmente la compagine di Toscano non avrebbe meritato di perdere soprattutto per un secondo tempo in cui, nonostante l’inferiorità numerica, ha per lunghi tratti avuto il pallino del gioco.