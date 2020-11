Reggina, incubo Marino: l’allenatore della Spal ha sempre vinto al Granillo

Oltre a non aver mai battuto la Spal nei quattro precedenti, la Reggina ha sempre perso in casa contro l’attuale tecnico degli estensi Pasquale Marino. Quattro su quattro per l’allenatore siciliano, che al Granillo ha raccolto tre successi in A ed uno in B.

La serie nera è cominciata il 4 novembre del 2006, quando la Reggina di Mazzarri, contro il Catania, perse l’occasione di annullare la pesantissima penalizzazione di 15 punti (poi ridotti ad undici). Le incredibili parate di un Pantanelli in stato di grazia, ma soprattutto la prodezza al volo di Corona, mandarono agli archivi lo 0-1 finale.

Decisamente più nette, le due vittorie ottenute da Marino con l’Udinese. Un gol di Pepe e la doppietta dello scatenato Di Natale, sancirono l’1-3 del 17 febbraio 2008 (la splendida rete di Modesto, arrivata sullo 0-2, servì alla Reggina di Ulivieri soltanto a rendere meno amaro il ko). Il 12 aprile del 2008, dopo i rigori sbagliati da Domizzi e Brienza, la doppietta di Floro Flores peggiorò la già precaria situazione dell’undici di Orlandi, contestata dalla tifoseria per quasi tutto l’incontro (0-2 il punteggio).

Poker servito con il Pescara, il 25 ottobre del 2013. La Reggina di Castori (appena subentrato ad Atzori) si illuse dopo i primi 45 minuti, passando a condurre grazie all’autorete di Schiavi. Nella ripresa però, gli adriatici piazzarono un micidiale tris nello spazio di 10 minuti, firmato Maniero (su rigore), Politano e Ragusa. Finirà 2-3, con il gol in chiusura di Gerardi valido solo ai fini statistici.

La Spal e Marino, per gli amaranto un doppio tabù da sfatare.