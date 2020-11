Reggina, Gallo: “Espulsione di Menez ha condizionato partita”

Il presidente Gallo ci mette la faccia al termine della partita e soprattutto torna sull’espulsione di Menez, che non gli è andata proprio giù.

“Mettetemi nei panni di un Presidente che prende un calciatore così importante come Menez, io credo francamente che campioni come Menez vadano tutelati, forse non è il termine giusto ma il senso è quello. Espellere un calciatore come Menez al 25′ condiziona la partita e anche la prossima. Una espulsione che viene espulso per una frase che durante una partita viene detta e ridetta tante volte, se tute le volte si dovessero espellere i calciatori le partite finirebbero con i “raccattapalle” e basta. Togliere un calciatore al venticinquesimo vuol dire togliere lo spettacolo al match. Io proprio dopo la partita di oggi sono ancora più convinto che la Reggina sia una squadra forte, e questo inizio di campionato lo ha dimostrato perchè ha sempre disputato buone partite. Denis è un grande giocatore, i rigori li sbagliano i grandi giocatori: bisogna avere le “palle” per andare sul dischetto e tirarlo, un uomo si vede dal coraggio che ha di tirarlo il rigore. Tutta la squadra come Denis ha fatto una buona partita e non ha mai sfigurato in queste sei giornate di campionato, più vedo giocare la squadra e la vedo confrontarsi con le altre e continuo a dire che la squadra farà un ottimo campionato: lo dico proprio adesso che abbiamo perso in campionato la prima volta e in casa” ha detto il presidente Luca Gallo a fine partita.