Reggina, Denis: ”Rigore? Momento storto, ma passerà. Ménez? Espulsione evitabile”

La Reggina, in inferiorità numerica, cede il passo alla Spal, che sbanca il ”Granillo” grazie ad un guizzo di Castro. Nel post-gara, in conferenza stampa, l’attaccante amaranto German Denis ha analizzato la partita e parlato del rigore sbagliato. Di seguito, le sue parole:

Sul rigore sbagliato: ”Purtroppo è un momento che sta girando storto, capita agli attaccanti. L’unico modo per invertire questo trend negativo è continuare a lavorare, sono sicuro che passerà. Mi è capitato altre volte di stare diverse giornate senza segnare ma questo non mi preoccupa perché so che prima o poi il gol arriverà. Mi dispiace per i tifosi, ma stiamo lavorando tanto”.

Sulla gara: ”Abbiamo lottato fino alla fine, in certi momenti sembrava che fossimo noi ad avere l’uomo in più. A volte la frenesia di voler far gol ci porta a non fare la scelta giusta”.

Sull’espulsione di Ménez: ”Ero vicino all’arbitro, poteva tranquillamente ammonirlo e rimandare alla prossima volta. Per me è esagerata l’espulsione. Bisogna capire anche certi momenti di noi giocatori”.