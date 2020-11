Cari lettori di Reggionelpallone.it, benvenuti al live match della sfida del ”Granillo” di Reggio Calabria tra Reggina e Spal, valevole per la 6^ giornata del campionato di Serie B e con fischio d’inizio alle ore 15.

12′, prima ammonizione dell’incontro per il capitano amaranto Loiacono, costretto a fermare con le cattive De Francesco.

8′, altra chance creata dagli amaranto partiti come sempre all’arrembaggio: punizione da destra di Crisetig, Delprato ci prova due volte, sulla seconda c’è la respinta di un difensore che porta alle proteste della Reggina che chiede un tocco con la mano, tutto regolare per l’arbitro.

6′, primo squillo della Reggina con la conclusione di prima da parte di Denis da circa venti metri, ben servito da Bellomo, il tiro però è parato dall’estremo difensore ferrarese.

Si parte! Comincia Reggina-Spal!

Squadre in campo per il calcio d’inizio di Reggina-Spal: amaranto quest’oggi con la terza maglia presentata di recente di colore neroverde.

REGGINA-SPAL: ORE 15:00

Ore 14:50 – squadre rientrate negli spogliatoi

Ore 14:30 – squadre in campo per il riscaldamento

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiaocono, Cionek, Delprato; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Ménez, Denis. A disposizione: Farroni, Di Chiara, Gasparetto, Rossi, Stavropoulos, De Rose, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Rivas, Situm, Lafferty. Allenatore: Toscano.

SPAL (3-4-1-2): Berisha; Salamon, Vicari, Tomovic; Dickmann, Sal. Esposito, Valoti, Sala; Castro; Di Francecsco, Seb. Esposito. A disposizione: Galeotti, Thiam, Ranieri, Missiroli, Murgia, Tunjov, Sernicola, Okoli, Spaltro, Seck, Moro, Brignola. Allenatore: Marino.

PRE-GARA

La Reggina per proseguire sulla via dell’imbattibilità, la Spal per dare continuità alla vittoria dell’ultima giornata. Al ”Granillo” di Reggio Calabria, amaranto e biancoazzurri sono chiamati a mostrare tutto il proprio valore per una sfida che già si preannuncia ricca di emozioni visto l’elevato tasso tecnico che vi sarà in campo. Toscano contro Marino, l’uno distante solamente un punto dall’altro (con il tecnico reggino in vantaggio a quota 7), oggi in campo consapevoli di

IL CAMMINO

Reggina: Salernitana (1-1,t), Pescara (3-1,c), Virtus Entella (1-1,t), Cosenza (o-o,c), Pordenone (2-2,t).

Spal: Monza (0-0,t), Cosenza (1-1,c), Pordenone (3-3,t), Empoli (2-1,t), Vicenza (3-2,c)

QUI REGGINA- Smaltiti i turni infrasettimanali (almeno per adesso), mister Toscano ha potuto guardare alla sfida con la Spal con più tranquillità, dal momento in cui il prossimo impegno di campionato lo si avrà tra una settimana (contro l’Empoli, prima della sosta). Per l’uscita casalinga contro gli estensi, il tecnico reggino andrà di conferme e si affiderà a coloro i quali hanno mostrato più garanzie. Non mancheranno le assenze, dal momento in cui Plizzari è ancora out per covid, Faty ha riportato uno stiramento che lo terrà lontano dal campo per diverse settimane e gli attaccanti Vasic e Charpentier non risultano essere al meglio (il primo in seguito ad un problema muscolare accusato nella rifinitura a Bologna, mentre il secondo rientrerà dopo la sosta). Recuperati Guarna e Cionek (che nei giorni scorsi avevano fatto destare qualche preoccupazione), così come Ménez e Rivas. [CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI PRE-PARTITA DI TOSCANO]

QUI SPAL- Discorso semi analogo per mister Pasquale Marino, anch’egli alle prese con le assenze. Tra le fila biancoazzurre, infatti, sono sette i calciatori ancora indisponibili: tre a causa del covid (Paloschi, Strefezza e Gomis) e quattro per problemi di natura muscolare (D’Alessandro, Jankovic, Viviani e Floccari). Il tecnico si ritroverà dunque a ridisegnare l’undici titolare, seppur al suo interno vi siano comunque delle certezze e giocatori molto interessanti. Gli estensi ripartiranno dalla vittoria con il Vicenza e dal passaggio del turno di coppa Italia a Crotone, che hanno decisamente fatto accrescere l’entusiasmo della squadra e della tifoseria dopo una partenza non brillantissima nella quale si erano totalizzati tre pareggi ed una sconfitta nelle ultime quattro gare. [CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI PRE-PARTITA DI MARINO]

I PRECEDENTI- Quella di questo pomeriggio sarà la terza edizione di Reggina-Spal, gara giocata esclusivamente nel campionato di Serie B. La sfida, che ha piantato le proprie radici verso la fine degli anni ’60 e si è protratta fino alla prima metà degli anni ’70, ritorna in auge dopo ben 46 anni e lo fa rispolverando uno score che pende leggermente verso gli emiliani, con una vittoria ed un pareggio. Il primo incrocio al vecchio Comunale si registrò il 22 dicembre 1968 e terminò 1-1 (successe tutto nei primi 5′, con Parola che rispose all’amaranto Vallongo), con la Spal che retrocedette in C al termine della stagione. Le due squadre tornarono ad affrontarsi in terra calabrese sei anni dopo, ovvero il 5 maggio del 1974, con gli ospiti che sbancarono per la prima volta Reggio Calabria con le reti di Gambin e Pezzato (0-2). Reggina a caccia del primo successo contro gli emiliani. [CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU’ SUI PRECEDENTI]

GLI EX DI TURNO- Sono tre, di cui due sul fronte amaranto ed uno in quello biancoazzurro. E non si tratta di ”semplici ex”, bensì di giocatori che hanno lasciato il segno rispettivamente a Ferrara e Reggio Calabria. Per cui, per Thiago Cionek, Daniele Gasparetto e Simone Missiroli, il pomeriggio odierno del ”Granillo” non sarà di certo come tutti gli altri… [CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU’ SUI TRE EX]

L’ARBITRAGGIO- Dirigerà la gara il sig. Giovanni Ayroldi di Molfetta, il quale sarà coadiuvato da Damiano Margani di Latina e Filippo Bercigli di Valdarno, mentre il quarto uomo è Alberto Santoro di Messina. Sono tre i precedenti tra il fischietto pugliese e la Reggina: Reggio Calabria-Vigor Lamezia 2-0 (4/10/2015, Serie D), Siracusa-Reggina 0-0 (26/03/2018, Serie C) e Catania-Reggina 4-1 (15/05/2019, secondo turno play-off Serie C). Nessun incrocio, invece, con la Spal.

