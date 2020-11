Gazzetta del Sud: Reggina-Spal, un solo dubbio per Toscano

Enrico Delprato o Marco Rossi? Per la Gazzetta del Sud, è questo l’unico dubbio in casa Reggina, per quanto concerne la gara con la Spal. “Il ragazzino terribile di proprietà dell’Atalanta- si legge-appare leggermente favorito sull’esperto compagno. Qualora la sensazione venisse confermata, l’undici di partenza della Reggina dovrebbe essere molto simile a quello visto nella trasferta contro il Pordenone”.

Per Delprato, si tratterebbe della terza presenza consecutiva da titolare.

Il resto della difesa, sembra già stabilito. “In porta torna Guarna, perfettamente ristabilitosi dopo il leggero fastidio muscolare accusato ad inizio settimana. A completare il terzetto davanti all’estremo difensore, capitan Loiacono e Cionek, con il polacco pronto a riprendersi il proprio posto al centro, dopo aver superato un problema alla caviglia”.