Reggina-Spal, la probabile formazione amaranto secondo i quotidiani

Tutti d’accordo. I quotidiani locali e nazionali hanno scelto lo stesso undici di partenza, in merito alla formazione che oggi scenderà in campo al Granillo per affrontare la Spal nella sesta giornata del torneo cadetto. L’unica novità, rispetto a Lignano Sabbiadoro, sarà l’inserimento di Jeremy Menez al posto di Kyle Lafferty.

Il probabile undici della compagine dello Stretto, secondo Gazzetta del Sud, Quotidiano del Sud, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e TuttoSport.

REGGINA-SPAL, PROBABILE FORMAZIONE GAZZETTA DEL SUD

Guarna; Loiacono, Cionek, Delprato; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Menez, Denis. Allenatore: Toscano.

