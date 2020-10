Spal, gli indisponibili in vista della Reggina: in tre fermati dal Covid

Per Pasquale Marino, la sfida del ”Granillo” contro la Reggina potrà rappresentare una ghiotta occasione per dare continuità alla vittoria con il Vicenza ed al passaggio del turno di coppa Italia contro il Crotone, dopo un debutto in cui si erano totalizzati soltanto tre punti in quattro partite. La sua Spal arriverà a Reggio Calabria conscia di avere tutte le carte in regola per giocarsi la partita, seppur con qualche indisponibile.

Il covid ne ferma tre

Esattamente dieci giorni addietro, a ridosso della sfida con l’Empoli il club emiliano aveva annunciato la positività al Covid di un membro dello staff e tre calciatori. Riguardo questi ultimi, la loro assenza contro i toscani non è di certo passata inosservata ed ha portato a trarre le conclusioni del caso. Si è trattato del terzo portiere Gomis e degli attaccanti Strefezza e Paloschi, risultati positivi al test lo scorso week-end e che hanno trascorso la settimana in isolamento. In queste ore dovrebbero emergere i risultati del loro secondo ciclo di tamponi, ma la loro presenza domani è certamente da escludere.

Gli altri indisponibili

Come se il virus non bastasse, in casa Spal si sono dovuti fare i conti con altre quattro assenze, questa volta legate ad infortuni. Fuori per problemi muscolari l’attaccante Sergio Floccari (il quale ha disputato soltanto la prima giornata) ed il centrocampista Federico Viviani (mai sceso in campo finora). In forte dubbio D’Alessandro (out dalla terza giornata) e Jankovic, non proprio al top della condizione.