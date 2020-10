Spal-Reggina, la conferenza di Toscano LIVE: “Menez torna in campo dal primo minuto”

Vigilia di campionato per la Reggina. Domani al Granillo arriva la Spal di Pasquale Marino per il match (inizio ore 15) valido per la sesta giornata di serie B. Il tecnico amaranto Mimmo Toscano ha presentato così la sfida contro gli estensi:

“Tour de force per tutti, sappiamo l’importanza della gara perché affrontiamo una squadra che era in serie A lo scorso anno. Noi abbiamo qualità importanti, abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. Cionek, Guarna. Menez, Rivas sono disponibili, si sono allenati ieri e oggi con noi, Faty ha una lesione muscolare e sta facendo le dovute terapie, Vasic oggi si è riposato. Plizzari sta aspettando il secondo tampone, l’importante è che Guarna abbia recuperato, così se dovesse arrivare un tampone positivo abbiamo tutti e tre i portieri disponibili”.

Il match di Coppa a Bologna

“Nel match di Coppa abbiamo avuto buone risposte dai quei calciatori che stiamo cercando di portare al livello degli altri. Adesso siamo concentrati sulla gara di domani, perchè dobbiamo migliorare qualcosa in più, così come hanno dimostrato queste prime cinque partite di campionato. Sappiamo le nostre qualità e conosciamo la loro forza in determinati reparti, sappiamo come possiamo fare male agli avversari”.

Le scelte per la gara di domani

Toscano ha spiegato che “Menez torna in campo dal primo minuto, ho anche un altro dubbio ma non lo dico e lo scioglierò domani. In queste prime cinque partite abbiamo fatto sempre test importanti e dal punto di vista delle prestazioni li abbiamo sempre superati, anche se qualche rammarico c’è sotto l’aspetto dei risultati. Dobbiamo capire dove lavorare per ottenere i risultati che meritiamo, e crederci di più. Bellomo credo stia facendo bene il ruolo che gli è stato assegnato, abbiamo avuto la difficoltà di perdere Rivas per alcune giornate e le alternative per avere un giocatore più muscolare non c’erano. Noi dobbiamo pensare che non siamo una neopromossa, ma guardare partita dopo partita: oggi il campo ha dimostrato che ce la possiamo giocare contro chiunque. Dobbiamo metterci qualcosa in più, migliorando nei dettagli e su quelle cose che oggi ti potevano portare qualche punto in più. Domani sarà una partita che potrà dirci tanto, sia riguardo la nostra forza che su dove possiamo arrivare. Solo crescendo in alcune situazioni, che oggi non ci stanno portando i risultati che meritavamo, può emergere il valore reale di questa squadra”.

Lo stato di forma della squadra

Secondo il tecnico della Reggina la sua squadra ha “margini di miglioramento, ne è consapevole ed a volte usciamo dal campo rammaricati. Dobbiamo accorciare i tempi della nostra crescita. Sistemi di gioco per me contano poco, l’importante è come occupi gli spazi e ti disponi in campo: è come interpreti le fasi di gioco, che fa la differenza. Se Liotti oggi ha fatto tre gol vuol dire che anche gli esterni sono attaccanti. Sono contento di tutti i miei calciatori, di come lavorano e si sacrificano, poi è normale che chi ancora si è allenato meno con noi ha qualche difficoltà, ma ripeto, sono contento di come sta crescendo il gruppo. Pasquale Marino è un amico ed ex compagno di squadra, le sue compagini giocano sempre un bel calcio, in attacco ha tanta qualità. La Spal ha i suoi pregi e come tutte le squadre i suoi difetti, dobbiamo essere bravi a capire nell’arco dei novanta minuti quando sfruttare i nostri pregi e limitare i loro. In partite come queste, l’importante è l’aspetto mentale e come ci arrivi. Mi aspetto una partita bella come quelle che ha giocato la Reggina fino adesso, che possa portare la vittoria che c’è sfuggita in queste gare, dove meritavamo qualcosa in più. Dobbiamo fare di più, solo così possiamo aumentare le probabilità di arrivare alla vittoria. Lafferty sta crescendo come tutti gli altri, normale che ha avuto impegni con la nazionale e questo o ha frenato sia per la sua crescita fisica che per l’integrazione con il gruppo, è un ragazzo che ha le qualità giuste per essere importante per la squadra”.

