Reggina-Spal, la probabile formazione ferrarese: Castro dietro le punte

Tanti indisponibili per Marino, possibile panchina per l'ex Missiroli

Diverse le assenze in casa Spal con mister Marino che può comunque attingere da un organico di alto livello per schierare al “Granillo” una formazione più che competitiva; tra gli assenti anche Paloschi e Floccari.

Il tecnico dei ferraresi dovrebbe optare per il 3-4-1-2 puntando su Castro alle spalle del tandem d’attacco formato da De Francesco e da Sebastiano Esposito, diciottenne scuola Inter ancora a caccia del primo gol in campionato. In dubbio la presenza dell’ex amaranto Simone Missiroli, in vantaggio su di lui c’è Murgia per una maglia da titolare in mezzo al campo. L’altro ballottaggio riguarda la corsia mancina con Sala favorito su Sernicola.

La probabile formazione della Spal 3-4-1-2:

Berisha; Salamon, Vicari, Tomovic; Dickmann, Murgia, Valoti, Sala; Castro; Di Francesco, Seba. Esposito. All. Marino

Ballottaggi:

Murgia 70% – Missiroli 30%

Sala 70% – Sernicola 30%

Indisponibili:

D’Alessandro, Floccari, Gomis, Jankovic, Paloschi, Strefezza, Viviani.

Si ringrazia il collega Andrea Mainardi di Estense.com per la collaborazione