Reggina-Spal, la probabile formazione amaranto: Denis e Ménez di nuovo insieme dal 1′

Sulla via della continuità. E’ dove vorrà continuare a rimanere la Reggina di mister Toscano, che contro la Spal è a caccia del sesto risultato utile consecutivo in campionato, che oggi la vede tra le poche imbattute della serie cadetta. Gli amaranto sono reduci dal pari in extremis contro il Pordenone e, ancor più recente, dall’eliminazione in coppa Italia contro il Bologna. Da un’emiliana all’altra, da una squadra all’altra. Infatti, se contro la compagine di Mihajlovic la Reggina è scesa in campo con una squadra totalmente rivoluzionata in ogni reparto per concedere minutaggio a chi ha giocato di meno, contro la Spal la musica cambierà inevitabilmente.

Si tornerà al consueto undici titolare, con pochi dubbi e molte certezze. Lo si farà iniziando dalla porta dove, persistendo l’assenza di Plizzari (dovuta al covid), si vedrà nuovamente Enrico Guarna, per il quale gli esami strumentali non hanno evidenziato alcun problema muscolare. Davanti all’esperto estremo difensore, con molta probabilità si vedrà nuovamente il trio difensivo già ammirato con il Cosenza e con il Pordenone, ovvero quello formato da Loiacono, Cionek e Delprato. Quest’ultimo è favorito su Rossi, mentre il centrale polacco su Gasparetto.

In mezzo al campo verrà confermata la coppia Crisetig-Bianchi, con Rolando a destra e Liotti a sinistra. Dopo l’assenza con il Pordenone, in attacco tornerà a vedersi la coppia Ménez-Denis, con il francese che ha recuperato a pieno dopo aver accusato una contrattura contro il Cosenza ed è stato annunciato tra i titolari in anteprima da parte del tecnico Toscano (in conferenza stampa).

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Cionek, Delprato; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Belllomo; Menez, Denis. All. Toscano

BALLLOTTAGGI: Delprato-Rossi 65-35%, Cionek-Gasparetto 65-35%

INDISPONBILI: Plizzari, Faty, Charpentier, Vasic

a.c.