Reggina-Spal, i convocati di Toscano: torna Ménez, out in quattro

Siamo alla vigilia di Reggina-Spal, gara valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B e con fischio d’inizio fissato per le ore 15 di domani. Il tecnico degli amaranto Domenico Toscano ha da poco diramato l’elenco dei convocati per la sfida casalinga del ”Granillo”, alla quale non prenderanno parte il portiere Plizzari, il centrocampista Faty e gli attaccanti Vasic e Charpentier.

Di seguito, la lista dei convocati amaranto:

Portieri: Farroni, Guarna.

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Rolando, Rossi, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Rivas, Situm.

Attacccanti: Bellomo, Denis, Lafferty, Ménez.

Indisponibili: Charpentier, Faty, Plizzari, Vasic.