Reggina, la nostalgia di Alessandro Plizzari: “Mancate ragazzi”

Alessandro Plizzari portiere della Reggina, dal 9 ottobre è fuori dal campo perché risultato positivo al Covid 19 mentre si trovava in Islanda con la Nazionale Under 21.

Da quel momento il portiere ha lasciato il posto all’esperto Enrico Guarna. Nell’ultimo bollettino medico ufficiale la Reggina ha comunicato che “resta in attesa del risultato del secondo tampone per Alessandro Plizzari, dopo l’esito negativo del primo test”. Intanto il portiere classe 2000 di proprietà del Milan in un post sul suo profilo instagram lascia trapelare tutta la sua nostalgia per il calcio giocato e la voglia di tornare in campo con i suoi compagni, pubblicando una foto della squadra e una semplice ma efficace scritta: “Mancate ragazzi”