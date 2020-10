Melicucco, Valerio Saffioti è il nuovo allenatore biancorosso

Ultime News

Sulla via della continuità. E’ dove vorrà continuare a rimanere la Reggina di mister Toscano, che contro la Spal è a caccia del sesto risultato utile consecutivo in campionato, che oggi la vede tra le poche imbattute...

Diverse le assenze in casa Spal con mister Marino che può comunque attingere da un organico di alto livello per schierare al “Granillo” una formazione più che competitiva; tra gli assenti anche Paloschi e Floccari....

Prende il via oggi pomeriggio alle 14 con la gara tra Cittadella e Monza la sesta giornata del campionato di serie B. La Reggina scenderà in campo domani al Granillo contro la Spal. Il programma completo degli incontri: SABATO...

Dilettanti

Novità di mercato in casa Roccella, alla ricerca di elementi in grado di poter dare una mano agli amaranto per risollevarsi dall’attuale ultimo posto in classifica. Il club ionico ha ufficializzato tre volti nuovi che...