Emergenza Covid-19, focolaio in casa Reggiana, niente trasferta a Salerno

Salta la trasferta di Salerno per la Reggiana, al cui interno si è sviluppato un vero e proprio focolaio con oltre venti tesserati, tra calciatori e staff tecnico, attualmente positivi al Covid-19.

La partita dell’Arechi era in programma questo pomeriggio, concreta è al momento la possibilità che in assenza della squadra emiliana, l’incontro verrà mandato in archivio con un 3-0 a tavolino per la Salernitana.

La Reggiana potrebbe tuttavia ottenere in extremis il rinvio della partita di 24 ore per conoscere i risultati dei tamponi, si resta in attesa di novità in tal senso, qualora il club di Reggio Emilia dovesse farne richiesta. Da parte del club campano c’è stata un’apertura per andare incontro alle esigenze degli emiliani, purché nessuna delle due squadre abbia poi da pagarne conseguenze.