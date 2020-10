Reggina, domani puoi capire chi sei: la Spal è una prova di maturità

Punti pesantissimi in palio, per una Reggina che vuole dare un’accelerata al proprio campionato. Quello contro la Spal sarà un autentico banco di prova per Loiacono e compagni, reduci da tre pareggi consecutivi. L’importanza del match con gli estensi, è stata sottolineata anche da Mimo Toscano, durante la conferenza stampa odierna.

“Sappiamo le nostre qualità- ha spiegato il tecnico-e conosciamo la loro forza in determinati reparti, sappiamo come possiamo fare male agli avversari. Noi dobbiamo pensare che non siamo una neopromossa, ma guardare partita dopo partita: oggi il campo ha dimostrato che ce la possiamo giocare contro chiunque. Dobbiamo metterci qualcosa in più, migliorando nei dettagli e su quelle cose che oggi ti potevano portare qualche punto in più”.

Appuntamento da non fallire, facendo leva sui margini di miglioramento. “Quella di domani-ha proseguito Toscano-sarà una partita che potrà dirci tanto, sia riguardo la nostra forza che su dove possiamo arrivare. Solo crescendo in alcune situazioni, che oggi non ci stanno portando i risultati che meritavamo, può emergere il valore reale di questa squadra”.