Visti da vicino: la SPAL raccontata da Andrea Mainardi (Estense.com)

Tre pareggi, una vittoria ed una sconfitta. È questo il bilancio attuale della Spal, che domenica 1 novembre alle ore 15 sfiderà la Reggina al ”Granillo” di Reggio Calabria. A pochi giorni dal match, abbiamo contattato Andrea Mainardi, collega di Estense.com, il quale ha presentato ai lettori di RNP il prossimo avversario della Reggina, illustrandone la situazione.

COSA E’ CAMBIATO RISPETTO ALLA SCORSA STAGIONE- ”Direi soprattutto l’entusiasmo che per anni ha circondato questa piazza. Lo scorso anno è stato tanto brutto quanto estenuante sportivamente e non solo, quindi c’è stato un po’ di ridimensionamento dato che fino ad un paio di anni fa si mormorava addirittura di assestarsi nella parte ‘sinistra’ della classifica di Serie A. Sul campo indubbiamente dopo cinque anni di Leonardo Semplici sulla panchina, escludendo la trascurabilissima parentesi Di Biagio, servirà prendere confidenza con le idee di Marino”.

IL MERCATO- ”E’ stato un mercato difficile nel quale non si è riusciti a piazzare tutti gli esuberi dall’ingaggio pesantissimo come Castro e Paloschi. Questo ha indubbiamente frenato il mercato in entrata, fatto di soli prestiti, ma che ha portato comunque a Ferrara giocatori giovani ed interessanti. Di sicuro manca una punta di peso in avanti”.

UN AVVIO DI CAMPIONATO… ”altalenante, con tanti punti persi nei minuti finali a conferma di come il gruppo si porti ancora timori ed insicurezze dalla passata stagione. La vittoria col Vicenza ed il passaggio del turno in Coppa Italia hanno però dato entusiasmo e la squadra sembra in lieve crescita”.

CARATTERISTICHE- ”Indubbiamente mister Marino cerca sempre di far fare alle sue squadre la partita su ogni campo. L’allenatore vuole una difesa alta ed una squadra corta, capace di andare spesso sugli esterni ed infatti le corsie laterali infatti sono il cardine di questa Spal”.

L’OBIETTIVO- ”Credo che l’obiettivo sia innanzitutto quello di attutire il contraccolpo della retrocessione dal punto di vista psicologico e finanziario. Dopodiché è inutile nascondere che questa Spal punta come minimo a fare i playoff, finendo possibilmente tra le prime quattro/cinque della classifica”.

GLI EX: DA MISSIROLI A CIONEK PASSANDO PER GASPARETTO…- ”Missiroli è stata una colonna portante nelle ultime stagioni per la Spal. La sua esperienza ha contribuito in maniera importante al bellissimo campionato di due stagioni fa ed anche lo scorso anno è stato tra gli ultimi a mollare. Lo stesso si può dire per Cionek: arrivato a gennaio 2018 tra qualche perplessità, si è sempre fatto trovare pronto tanto nella difesa a tre quanto come terzino a quattro diventando un elemento importante della rosa. Tutto l’ambiente ha un bellissimo ricordo anche di Gasparetto che è stato tra i grandi artefici della scalata dalla Lega Pro alla Serie A dimostrandosi sempre affidabile nel reparto arretrato”.

PUNTI DI FORZA E PUNTI DEBOLI- ”I punti di forza sono sicuramente il portiere, Berisha, che ritengo fuori categoria ed i valori tecnici di giocatori come Valoti, D’Alessandro, Di Francesco, Strefezza e Sebastiano Esposito. Tutto sono in grado di trovare la giocata importante dal nulla e rappresentano un piccolo lusso per questa categoria. Inoltre sul piano caratteriale, pur con tante fragilità, la squadra ha sempre mostrato voglia di reagire ai momenti difficili come dimostrano le rimonte di Pordenone e contro il Vicenza.

D’altro canto però i biancoazzurri hanno mostrato una certa tendenza al commettere errori banali nei finali di partita ed anche la tenuta difensiva è ancora lontana dall’essere buona. Inoltre questa Spal a causa di infortuni e di calciomercato è un po’ troppo leggera in attacco dove Sebastiano Esposito non sembra ancora in grado di reggere da solo tutto il peso del reparto”.

GLI INDISPONIBILI- ”Out sicuramente Floccari e Viviani per problemi muscolari. Da valutare D’Alessandro e Jankovic che hanno ricevuto un paio di brutte botte negli scorsi giorni. Per Paloschi e Strefezza, contagiati dal Covid 19, infine si attende l’esito del nuovo tampone”.

a.c.