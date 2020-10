Serie B, Reggina-Spal dopo 46 anni: Tutte le curiosità del prossimo turno

Le curiosità sul prossimo turno della Serie BKT segnalate da Football Data:

1974 Reggina-Spal torna a giocarsi, sia in assoluto, che in Serie B al Granillo dopo 46 anni: il 5 maggio 1974 fu 2-0 per gli emiliani con i gol di Gambino e Pezzato.

16 Nell’anticipo del Tombolato ostacolo duro per il Cittadella che riceve un Monza, ancora senza vittorie in campionato, ma imbattuto fuori casa da 16 partite ufficiali, di cui 10 vinte e 6 pareggiate. Ultimo k.o. esterno brianzolo il 18 agosto 2019, 1-3 a Firenze dai viola, Coppa Italia.

4 Quattro allenatori ritrovano il loro passato, o da tecnico o come ex calciatore della squadra avversaria in questo weekend. Attilio Tesser è stato allenatore dell’Ascoli dal luglio al novembre 2006, in serie A, sommando 13 panchine ufficiali con score di 1 successo, 5 pareggi e 7 sconfitte. Paolo Zanetti ex calciatore dell’Empoli nel periodo 2003/04 – 2005/06 con 57 presenze e 2 gol in partite ufficiali. Alessio Dionisi alla prima ex a Venezia: ha guidato lo scorso anno in B gli arancioneroverdi, sommando 40 panchine ufficiali ed un bilancio di 13 vittorie, 14 pareggi e 13 sconfitte. Massimo Oddo ex di giornata: la sua carriera di giocatore si è chiusa proprio nel Lecce nel 2011/12, 27 presenze con 1 gol in partite ufficiali con la casacca giallorossa.

393’ Frosinone a porta chiusa – in campionato – da 393’: ultimo gol subito da La Mantia al 57’ di Frosinone-Empoli 0-2 del 26 settembre scorso, da cui si sommano i residui 33’ di quella gara e le intere vinte a Venezia (2-0), in casa sull’Ascoli (1-0) e contro l’Entella (0-0) ed a Pescara (2-0).