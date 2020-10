Serie B, sesta giornata: programma completo e dove vedere le partite in Tv

Torna in campo la Serie BKT con la sesta giornata che si apre con l’anticipo tra Cittadella e Monza. La capolista Empoli andrà al Penzo per sfidare il Venezia mentre la Salernitana è chiamata alla sfida casalinga contro la Reggiana. Il ChievoVerona proverà ad interrompere la striscia positiva del Cosenza. Ascoli in campo con il Pordenone, per il Brescia c’è la Virtus Entella. Spazio anche per L.R. Vicenza-Pisa. Domenica fari dapprima sul Granillo, per Reggina-Spal, e poi sullo Stirpe per Frosinone-Cremonese. Lunedi chiude il quadro Lecce-Pescara.

Sabato 31 ottobre ore 14.00

Cittadella-Monza (Diretta Rai Sport, Dazn e Sky Dazn 1)

Sabato 31 ottobre Ore 16.00

Ascoli-Pordenone (Diretta Dazn)

Brescia-Virtus Entella (Diretta Dazn)

ChievoVerona-Cosenza (Diretta Dazn)

L.R. Vicenza-Pisa (Diretta Dazn)

Salernitana-Reggiana (Diretta Dazn)

Venezia-Empoli (Diretta Dazn)

Domenica 1 novembre ore 15.00

Reggina-Spal (Diretta Dazn)

Domenica 1 novembre ore 21.00

Frosinone-Cremonese (Diretta Dazn e Sky Dazn 1)

Lunedi 2 novembre ore 21.00

Lecce-Pescara (Diretta Dazn)