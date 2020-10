San Luca, il fattore campo da sfruttare per puntare in alto

La formazione di mister Cozza, già quarta in classifica, ha adesso tre gare interne di fila da poter sfruttare per accrescere le proprie ambizioni

Il mese di novembre per il San Luca si aprirà con un tour de force che potrebbe rimarcare le ambizioni di alta quota della formazione di mister Cozza, con tre partite in otto giorni, tutte in programma al “Corrado Alvaro”.

Lo stadio di casa potrebbe diventare l’alleato in più dei giallorossi, i quali finora hanno disputato tra le mura amiche solo il match contro la Gelbison della seconda giornata, incontro terminato con la pazzesca rimonta da 0-2 a 3-2. Quella contro i campani fu la prima di tre vittorie consecutive inanellate dal San Luca, vittorioso poi nel derby di Roccella e domenica scorsa in casa del Dattilo.

La striscia positiva potrebbe allungarsi proiettando la compagine aspromontana nelle primissime posizioni di classifica (dove del resto già si trova, occupando il quarto posto) grazie al trittico di impegni casalinghi in programma a partire da domenica: si comincia con il Paternò per la sesta giornata, si prosegue mercoledì 4 con il recupero del quarto turno contro il Castrovillari, con l’affascinante duello in panchina tra Cozza e Franceschini, infine domenica 8 arriverà il Santa Maria del Cilento per la settima giornata.

Visto il cammino fino a questo punto, con prestazioni di spessore, qualità e carattere, il tutto condito da due ottimi successi in trasferta, è lecito sognare in casa San Luca senza porsi limiti di sorta.