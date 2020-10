Reggina-Spal, storie di ex: Gasparetto e quel doppio salto storico per entrambi…

Daniele Gasparetto affiancherà Simone Missiroli e Thiago Cionek nella speciale sezione dedicata agli ex di turno della sfida di domenica tra Reggina e Spal, valida per la sesta giornata di campionato e con calcio d’inizio alle ore 15. Per il poderoso centrale amaranto, quella di Ferrara rappresenta tutt’oggi l’esperienza più lunga della sua carriera, dal momento in cui ha vissuto in terra emiliana dal 2014 al 2017.

Tre stagioni ricche di gioie per il classe ’88 di Montebelluna, che con gli estensi ha sempre lottato per le zone di vertice della classifica. Trentatré presenze e due reti nella prima annata, chiusasi al quarto posto del girone B di Serie C, stesso campionato che la stagione seguente vinse da protagonista con 27 presenze e due reti. Primo trofeo in un campionato professionistico italiano per lui, che l’anno dopo si ripete nuovamente centrando il doppio salto di categoria, raggiungendo la Serie A.

Un traguardo storico per lui e per la Spal, che fino a quel momento non avevano mai festeggiato due promozioni consecutive nel giro di un anno. Ed in realtà, i trofei sarebbero tre vista anche la conquista della Supercoppa di Lega Pro, vinta ai danni di Benevento e Cittadella. Per Gasparetto fu un’annata con i fiocchi, ad oggi la sua più prolifica in carriera, ma che al tempo stesso rappresentò per lui la fine dell’avventura con i biancoazzurri, che in estate lo cedettero alla Ternana.

Anche per lui, la gara di domenica non sarà certamente come altre, almeno non a livello sentimentale. A Ferrara ha vissuto gli ‘anni d’oro’ centrando la doppia promozione dalla C alla A, a Reggio Calabria proverà a ripetersi…