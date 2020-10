Reggina-Spal, storie di ex: Cionek, eroe in campo e fuori…

Thiago Cionek è tra gli ex della sfida tra Reggina e Spal: in biancoazzurro anni importanti che gli hanno fatto conoscere la Serie A...

Insieme a Simone Missiroli e Daniele Gasparetto, nella giornata di domenica, all’interno della gara tra Reggina e Spal, anche Thiago Cionek vestirà i panni dell’ex di turno. Da Ferrara a Reggio Calabria, il tragitto non è stato poi tanto breve per il difensore brasiliano ma naturalizzato polacco, giunto in riva allo Stretto dopo due stagioni e mezzo (78 presenze ed una rete) in terra emiliana.

Arrivato nel mercato invernale della stagione 2017/18 (la prima della Spal in massima serie) dal Palermo, il difensore era reduce dalle altre esperienze italiane con Padova e Modena, ma fu in quella circostanza che assaporò per la prima volta la Serie A. Lo fece sin da subito in prima linea dal momento in cui mister Semplici lo piazzò all’interno del trio difensivo di allora. Era il primo anno della Spal in Serie A e culminò con la salvezza, che si ripeté l’anno dopo migliorando nettamente le prestazioni. Sempre con il sopracitato tecnico in panchina e con l’esperto difensore al comando della difesa biancoazzurra.

Decisamente meno fortunata la terza annata in massima serie, conclusasi con la retrocessione degli estensi tra il temuto scenario del lockdown, a ridosso del quale, però, Cionek fece parlare di sé in tutt’Italia. Non per un gol o una giocata, ma per un gesto encomiabile fuori dal rettangolo di gioco, riferito alla rapina sventata in centro a Ferrara che lo vide rincorrere e fermare un ladro tra le vie principali della città, per un gesto che fece accrescere la stima della piazza nei suoi confronti.

Ferrara e la Spal sono rimaste nel cuore del possente centrale difensivo, che domenica sfiderà per la prima volta da avversario la squadra estense. Per lui, sarà una gara dal sapore particolare, nonché da grande ex…