Reggina, rotta verso la Spal: gli ultimi aggiornamenti

Di seguito la nota ufficiale diramata dalla Reggina e relativa alla preparazione della formazione di Toscano in vista del match di domenica al Granillo contro la Spal, valido per la sesta giornata del campionato di serie B.

“La squadra è scesa in campo in mattinata, come da programma, per svolgere la sessione di allenamento. Dopo la fase di riscaldamento muscolare, la squadra ha provato varie soluzioni tattiche in vista della gara con la S.P.A.L. Domani il gruppo parteciperà alla rifinitura pre-gara”.