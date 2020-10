Spal, da Paloschi a Castro: rosa extralusso per la prossima avversaria della Reggina

I gol di Alberto Paloschi e Sergio Floccari, bomber dalla carta anagrafica che non scalfisce il senso del gol e la voglia di lasciare il segno. La rosa della Spal che domenica al Granillo sfiderà la Reggina di Mimmo Toscano, è una corazzata esplosiva per la cadetteria: una retrocessa di prestigio che vuole il ritorno nella massima serie dalla porta principale, senza spareggi promozione.

In porta, il nazionale albanese, Etrit Berisha, ex numero uno di Atalanta e Lazio, già 140 presenze in serie A, e portiere di affidabilità e sicurezza, nella linea difensiva il capitano Francesco Vicari, che si è legato alla maglia degli estensi coma una seconda pelle, e al suo fianco il difensore serbo Nenad Tomovic (ex Fiorentina, Lecce, Genoa, Chievo) più di 200 timbri in serie A che in questa sessione di mercato estiva è stato al centro dell’interesse di molte squadre della massima serie ma è rimasto alla corte di Marino.

Per non parlare di linea mediana e attacco: c’è Murgia, talento laziale che ancora non ha mantenuto tutte le promesse delle giovanili, il dinamismo e l’esperienza di Lucas Castro, l’estro di Gabriel Strefezza calciatore brasiliano che insieme a Marco D’Alessandro (ex Atalanta) e Federico Di Francesco costituiscono certamente tra le migliori batterie di esterni offensive della categoria.

Chiaramente menzione particolare è dovuta al reggino Simone Missiroli.

In attacco i bomber per tutte le stagioni Alberto Paloschi e Sergio Floccari, fiuto del gol assicurato, e la giovane promessa dell’Inter Sebastiano Esposito, in orbita Nazionale under 21.

Non mancano le frecce all’arco di Marino che adesso dovrà trovare continuità e punti per la sua corsa alla serie A: sulla sua strada troverà la Reggina a secco di vittorie da tre turni.

Paloschi e Castro contro Denis e, forse, Menez. Sfide nella sfida