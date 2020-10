Reggina-Spal, domenica la terza edizione: estensi imbattuti

Sono soltanto due i precedenti di Reggina-Spal, sfida che nella città della fata Morgana è andata in scena negli anni 60/70, sempre in serie B.

Il 22 dicembre del 1968, in occasione della dodicesima giornata di andata, la Reggina di Armando Segato e la Spal di Serafino Montanari si divisero la posta in palio pareggiando per 1-1: nella compagine dello Stretto, in gol Vallongo. Successo estense, il 5 maggio del 1974, alla tredicesima di ritorno: lo 0-2 finale, rappresentò per gli amaranto la prima di quattro sconfitte consecutive, che a fine stagione, nonostante i successi nelle ultime tre giornate, portarono alla retrocessione in B per la peggiore differenza reti nei confronti di Brindisi, Reggiana e Perugia.

Di seguito, le formazioni schierate dalla Reggina.

SERIE B 68/69, 12^ giornata (22/12/1968)

Reggina-Spal 1-1

Reggina: Jacoboni, Sbano, Clerici, Divina, Sonetti, Pesce, Tacelli, Guizzo, Toschi, Lombardo, Vallongo. Allenatore: Segato.

Marcatore: Vallongo.

SERIE B 73/74, 32^ giornata (5/5/1974)

Reggina-Spal 0-2

Reggina: Cazzaniga, D’Astoli, Zazzaro, Poppi (Ferrara), Raschi, De Petri, Filippi, Pozzolo, Comini, Corni, Bonfanti. Allenatore: Cataldo.