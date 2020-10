Verso Reggina-Spal, Pasquale Marino e l’amaranto sfiorato due volte…

Alla guida di una squadra che vuole riprendersi la serie A, categoria che nella sua ultraventennale carriera di allenatore manca da nove anni. Pasquale Marino siede sulla panchina della Spal dallo scorso agosto, e negli ultimi giorni sembra aver cancellato un avvio difficile, grazie al successo sul Vicenza ed al passaggio del turno in Coppa, ottenuto ai danni del Crotone.

Il 58enne tecnico di Marsala, domenica affronterà quella che, per due volte, sarebbe potuta essere la sua squadra. Nella stagione 2006/2007, Foti contattò Marino, all’epoca allenatore del Catania, quando era ormai chiaro che Walter Mazzarri, dopo tre anni in riva allo Stretto, avrebbe proseguito altrove la sua avventura in panchina. A svelare il retroscena lo stesso allenatore, in una intervista concessa a RNP. Alla fine non se ne fece nulla, anche perché sul classe ’62 piombò l’Udinese.

Il secondo “matrimonio mancato”, sei anni dopo. Gli amaranto si trovano in B, Foti è alla ricerca di un allenatore a cui affidare la Reggina del centenario. Tra i vari colloqui intrapresi dall’ex Presidente, c’è anche quello con Marino, ma anche stavolta la fumata è nera, con il club dello Stretto che decide di far tornare in Calabria Atzori e Marino che accetta l’offerta del Pescara.

Storie passate, ricordi di ciò che poteva essere e non è stato. Ma adesso è tempo di vivere il presente, con Reggina e Spal alla ricerca di una prova di maturità.