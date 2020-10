Spal, in attesa della Reggina arriva il passaggio del turno in Coppa Italia

Tra il successo interno di sabato contro il Vicenza (3-2) e la trasferta di Reggio Calabria in programma domenica 1 novembre (ore 15), per la Spal è toccato scendere in campo quest’oggi per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia. La squadra di Pasquale Marino è andata in scena questo pomeriggio alle ore 17 e, per via dello svolgimento dei tempi supplementari prima e dei calci di rigori poi, si è conclusa soltanto da poco tempo.

Gli emiliani sono riusciti a strappare il pass per l’accesso al quarto turno (dove affronteranno il Monza) e lo hanno fatto proprio in Calabria, dove tra qualche giorno affronteranno la Reggina di mister Toscano, anch’essa fresca dell’impegno di coppa contro il Bologna (perso 2-0 al ”Dall’Ara nella giornata di ieri).

Inchiodato sullo 0-0 per tutta la durata dei tempi regolamentari, il match si è sbloccato soltanto al 109′ con la rete dei padroni di casa firmata Cigarini, alla quale, cinque minuti dopo, ha risposto lo spallino Seck. Alla lotteria dei rigori è stato proprio il club di Ferrara ad avere la meglio, sfruttando due parate del proprio estremo difensore sui rigoristi rossoblu. In gol anche Simone Missiroli, ex amaranto che domenica farà ritorno nella ‘sua’ Reggio.

Di seguito, il tabellino del match:

CROTONE-SPAL 1-1 D.C.R.

CROTONE: Festa; Cuomo, Marrone, Golemic; Rispoli (79’ Molina), Eduardo, Petriccione (72’ Cigarini), Vulic (1’st Crociata), Reca (1’st Pedro Pereira); Siligardi, Simy (1’st Messias). A disp: Cordaz (GK), Crespi (GK), Magallan, Luperto, Rojas, Zanellato. All. Stroppa

SPAL: Thiam; Spaltro, Okoli, Ranieri; Sernicola, Missiroli, Esposito Sa., Tunjov (1’st Sala); Brignola (79’ Seck), Murgia (90’ Viviani; 104’ Zanchetta); Moro (79’ Esposito Se.). A disp: Galeotti (GK), Zanchetta, Sala, Owolabi, Raitanen. All. Marino

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Reti: 109’ Cigarini (C) su rigore, 114’ Seck (S)

Ammoniti: Pedro Pereira (C), Okoli (S), Ranieri (S), Eduardo (C)

Sequenza rigori:

1) Esposito Sa. Gol; Siligardi Gol

2) Missiroli Gol; Crociata parato

3) Sala parato; Molina Gol

4) Esposito Se. Gol; Golemic Gol

5) Ranieri Gol; Cigarini parato

Credit foto: Maurizio Laganà