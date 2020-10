Serie B, fissata l’Assemblea di Lega: si parlerà di Var, ma non solo…

In conformità alle disposizioni vigenti, l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata per mercoledì 4 novembre alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per

Giovedì 5 novembre alle ore 10.00. Si parlerà di Var ma anche delle gestioni dei casi di positività al covid nelle prime squadre e nelle compagini del campionato Primavera, dove di settimana in settimana sono molte le gare rinviate.

Di seguito, tutti i punti all’ordine del giorno comunicati dalla Lega B:

1) Verifica poteri;

2) VAR: aggiornamenti e determinazioni conseguenti;

3) Linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi triennio 2021/2024: aggiornamenti e

determinazioni conseguenti;

4) Campionato Serie BKT: gestione casi di positività e rinvio gare;

5) Contenziosi pendenti: aggiornamenti e determinazioni conseguenti;

6) Campionato Primavera 2: valutazioni e determinazioni conseguenti;

7) Concorso miglior campo: determinazioni conseguenti;

8) Comunicazioni del Presidente;

9) Informativa del Direttore Generale;

10) Varie ed eventuali.