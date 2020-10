Coppa Italia, passano il turno sei cadette: c’è anche il Cosenza

Sono sei le squadre di serie B che proseguiranno l’avventura in Coppa Italia. Le vere sorprese, sono state rappresentare da Spal ed Empoli: il prossimo avversario della Reggina ha espugnato Crotone al termine della lotteria dei rigori, mentre i toscani hanno confermato lo splendido momento di forma, rifilando quattro gol al Benevento. Avanti anche Virtus Entella e Monza, vincitrici delle “sfide tra cadette” a danno di Pisa e Pordenone. Passano il turno pure il Cosenza ed il Brescia, anche se i rossoblù e gli azzurri avevano il compito più facile, vista la differenza di categoria col Monopoli e col Perugia.

Di seguito, risultati e marcatori del 3° turno.

COPPA ITALIA, 3° TURNO

Sampdoria-Salernitana 1-0: 54′ La Gumina.

Bologna-Reggina 2-0: 70′ Vignato, 73′ Orsolini.

Virtus Entella-Pisa 3-1: 35′ rig. Mancosu (VE), 51′ Palombi (P), 69′ Sandri (VE), 79′ Cardoselli (VE).

Pordenone-Monza 1-4 ai rigori (0-0).

Sequenza rigori: D’Errico (M) gol, Stefani (P) parato, Frattesi (M) gol, Camporese (P) parato, Bellusci (M), gol, Scavone (P) gol, Barillà (M) gol.

Torino-Lecce 3-1 ai supplementari (1-1): 22′ Stepinski (L), 39′ Lyanko (T), 109′ e 112′ rig. Verdi (T).

Cagliari-Cremonese 1-0: 69′ Faragò.

Cittadella-Spezia 0-2: 49′ Verde, 63′ aut. Benedetti.

Cosenza-Monopoli 2-1: 15′ Petrucci (C), 70′ aut. Idda (M), 84′ Kone (C).

Brescia-Perugia 3-0: 10′ Bisoli, 26′ rig. Ayè, 71′ Mangraviti.

Benevento-Empoli 2-4: 47′ Olivieri (E), 57′ Maggio (B), 61′, 66′ e 86′ Mancuso (E), 92′ Moncini (B).

Genoa-Catanzaro 2-1: 7′ e 67′ Scamacca (G), 84′ Fazio (C).

Crotone-Spal 4-5 ai rigori (1-1): 109′ Cigarini (C), 114′ Seck (S).

Sequenza rigori: Sa. Esposito (S) gol, Siligardi (C) gol, Missiroli (S) gol, Croaciata (C) parato, Sala (S) parato, Molina (C) gol, Se. Esposito (S) gol, Golemic (C) gol, Ranieri (S) gol, Cigarini (C) parato.

Verona-Venezia 6-4 ai rigori (3-3): 41′ Ilic (VER), 59′ Salcedo (VER), 84′ Johnsen (VEN), 87′ Capello (VEN), 98′ Modolo (VEN), 110′ Vieira (VER).

Sequenza rigori: Modolo (VEN) parato, Lazovic (VER) gol, Johnson (VEN) parato, Barak (VER) gol, Fiordilino (VEN) gol, Colley (VER) gol, Capello (VEN) fuori.

Fiorentina-Padova 2-1: 10′ Venuti (F), 32′ Callejon (F), 55′ Santini (P).

Udinese-Vicenza 3-1: 21′ Forestieri (U), 61′ Deulofeu (U), 64′ Pussetto (U), 88′ Gori (V).

Parma-Pescara 3-1: 26′ e 43′ Karamoh (PA), 69′ Adorante (PA), 93′ Nzita (PE).