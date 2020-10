Reggina, Denis non dimentica il suo primo amore: grande gesto per aiutare l’Atletico Talleres

Gli argentini non erano ancora riusciti a raggiungere il numero dei sacchi di cemento, necessari per ristrutturare lo stadio: ed allora, ci ha pensato El Tanque...

Il primo amore non si scorda mai, così come le proprie radici. Era poco più che un bambino German Denis, quando cominciava a muovere i suoi primi passi da calciatore con la maglia dell’Atletico Tallares. Con i colori biancorossi, El Tanque ha vissuto anche le prime stagioni da professionista, segnando 25 reti tra il 97 ed il 99. Sono passati oltre trent’anni, ma Denis quei colori non li ha dimenticati.

L’Atletico aveva lanciato un’iniziativa per ristrutturare il proprio stadio, ma sui 2.000 sacchi di cemento necessari, ne servivano ancora 281. Ed allora, l’attaccante della Reggina è corso in aiuto del suo vecchio amore.

“Nell’ambito dell’iniziativa portata avanti dal Sottocomitato dello stadio delle officine-si legge sul profilo social della società argentina- vogliamo dirvi che Germán Denis ha acquistato i 281 sacchi di cemento che mancavano per completare i 2.000 sacchi, quindi la campagna è terminata. Questo reddito è vitale per poter permettere l’avanzamento dei lavori ed è un grande incoraggiamento in momenti così difficili. Ringraziamo Germán per la sua generosità. Non è la prima volta che ha questo tipo di atteggiamento e ci ha già aiutato molto!”. Nel dare la notizia, l’Atletico Talleres ha inserito una foto che ritrae un giovanissimo Denis con indosso la maglia del club.