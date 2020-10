Servizio de “Le Iene” sulla M&G, Roberta Rei incontra il Presidente Gallo

Circa due settimane addietro, sui social, era circolata un’immagine di Roberta Rei, giornalista de “Le Iene“, a colloquio con il Presidente della Reggina Luca Gallo. Un’immagine che aveva destato parecchia curiosità, con riferimento alla motivazione inerenti la “visita” in Calabria del popolarissimo programma di Mediaset.

Il servizio televisivo, andato in onda ieri sera, ha svelato la suddetta motivazione. La giornalista, a seguito di alcune segnalazioni, sta conducendo un’indagine televisiva sulla M&G Holding, multiservizi fondata e presieduta dal massimo dirigente amaranto. “Siamo stati da lui-si legge sul sito iene.mediaset.it- per cercare di capire perché, da qualche anno, tanti ragazzi gli danno la caccia per capire che fine abbiano fatto i loro contributi all’Inps, i loro Tfr e le loro tredicesime”.

Nel corso della conversazione con la giornalista, Gallo ha seccamente smentito le accuse rivoltegli.

