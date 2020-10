Serie B, sono 3 i calciatori squalificati dal Giudice sportivo

Sono 3 i calciatori squalificati dal giudice sportivo a margine della 5a giornata della Serie BKT, tutti per un turno. Fermato anche l’allenatore del Lecce Eugenio Corini.

I giocatori squalificati secondo nota del Giudice Sportivo sono:

“Barillà Antonino (Monza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Rossettini Luca (Lecce): per avere, al 41° del primo tempo, alzandosi dalla panchina, contestando l’espulsione del proprio allenatore, proferito un’espressione blasfema. Viviani Mattia (Chievo Verona): per essersi reso responsabile di un fallo grave di gioco”.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI € 5.000,00 Corini Eugenio (Lecce): “per avere, al 41° del primo tempo, a seguito del provvedimento di ammonizione, contestato in maniera irrispettosa la decisione dell’Arbitro, reiterando tale atteggiamento mentre abbandonava il terreno di gioco dopo l’espulsione”.