Reggina, Spezia o Cittadella in caso di colpaccio a Bologna. Occhio agli ottavi…

Amaranto chiamati a ribaltare il pronostico, qualora ci riuscissero tornerebbero in campo a fine novembre. A quel punto, il Presidente Gallo potrebbe sognare un suggestivo appuntamento per il mese di gennaio.

Sognando la clamorosa impresa. La Reggina, questo pomeriggio, sarà chiamata a ribaltare il pronostico in casa del Bologna, ed anche se la Coppa non si può certo definire un obiettivo primario per gli amaranto, la compagine di Mimmo Toscano vorrà sicuramente ben figurare e provare a mettere in difficoltà un avversario di categoria superiore, proprio come successo nell’amichevole di Benevento.

Ricordiamo che la sfida si giocherà in gara unica, ed in caso di parità dopo i tempi regolamentari, si procederà con supplementari ed eventuali calci di rigore. Qualora gli amaranto dovessero riuscire nel colpaccio. l’avventura proseguirà a fine novembre contro la vincente di Cittadella-Spezia, in programma domani.

Volendo spingerci ancora oltre con l’immaginazione, superando sia questo che il prossimo turno, la Reggina si guadagnerebbe gli ottavi di finale. Ad attendere la compagine dello Stretto, a quel punto, nel mese di gennaio ci sarebbe la squadra di cui il Presidente Gallo è sempre stato tifoso fin da ragazzo, ovvero la Roma.