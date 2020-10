Reggina, da un’emiliana all’altra: archiviato il Bologna, si pensa già alla Spal

La squadra è rimasta a Bologna in seguito alla gara di coppa Italia: domani allenamento in terra emiliana

Un’eliminazione che lascia un po’ di amaro in bocca, ma che certamente non pesa più di tanto. La Reggina è uscita sconfitta dal confronto in Coppa Italia contro il Bologna di Mihajlovic, con le reti di Vignato e Orsolini che sono valse la qualificazione al turno successivo. Si ferma dunque al terzo turno il cammino degli amaranto, che pare abbiano già voltato pagina in virtù della sesta giornata di campionato che andrà in scena nel week-end.

Da un’emiliana all’altra

Domenica 1 novembre, al ”Granillo” arriverà la Spal, per quello che sarà uno dei tre posticipi della sesta giornata. La squadra estense, guidata da Pasquale Marino (6 punti), si trova una casella al di sotto rispetto agli amaranto di Toscano (7 punti) nella classifica dell’attuale Serie B, che quest’anno ha ‘riabbracciato’ il club biancazzurro a distanza di tre anni dall’ultima volta (2016/17, quando vinse il campionato cadetto classificandosi al primo posto). In campo alle ore 15, le due squadre daranno vita ad una sfida che torna dopo circa quarantasette anni.

Amaranto già a lavoro

In seguito alla sfida del ”Dall’Ara”, De Rose e compagni sono rimasti nel capoluogo emiliano, dove passeranno la notte e, domattina, effettueranno una seduta di allenamento prima di fare ritorno a Reggio Calabria (previsto in serata). Probabilmente verrà effettuato del lavoro di scarico da parte di chi ha giocato in coppa, mentre da giovedì proseguiranno gli allenamenti al Sant’Agata fino alla consueta rifinitura di fine settimana. Già in questi giorni, infine, potrebbero arrivare novità per quanto concerne i recuperi di Jérémy Ménez e Rigoberto Rivas.