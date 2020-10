Lnd Calabria, la nota sullo svolgimento degli allenamenti

Svolgimento allenamenti dopo il nuovo stop, la Lnd Calabria attende le decisioni dell'Ufficio per lo Sport del Ministero.

Di nuovo tutti fermi, in attesa di capire l’evolversi della situazione legata all’emergenza Covid. Il calcio dilettantistico e giovanile si ritrovano ai box dopo il nuovo Dpcm emanato domenica 25 ottobre, ed è un semaforo rosso che riguarda non solo le partite, ma anche gli allenamenti, così come comunicato dalla Lnd Calabria.

Di seguito, il comunicato diffuso tramite facebook.

🔴Sospensione attività: precisazione sugli allenamenti

Per quanto attiene lo svolgimento degli allenamenti, si resta in attesa dei necessari chiarimenti che il competente Ufficio per lo Sport del Ministero fornirà alla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Sarà nostra premura darne tempestiva informativa attraverso i canali ufficiali.

In attesa di ciò, si consiglia di sospendere anche gli allenamenti programmati per oggi e domani.