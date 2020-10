Bologna-Reggina, le formazioni ufficiali: De Rose in campo dal 1′, Vasic…

A Bologna per il terzo turno di Coppa Italia, la Reggina concede spazio a coloro i quali hanno giocato di meno finora attuando un sostanzioso turn over. A sorpresa, non figura l’attaccante Vasic, che lo stesso Toscano ieri aveva annunciato all’interno dell’undici titolare in coppia con Lafferty. Da capire se l’assenza del centravanti svedese è riconducibile ad un problema fisico o si tratta di una semplice scelta tecnica.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; Mbaye, Tomiyasu, Paz, Denswil; Kingsley, Dominguez; Vignato, Baldursson, Sansone; Santander. A disposizione: Skorupski, Ravaglia, Danilo, Calabresi, Hickey, De Silvestri, Svanberg, Soriano, Schouten, Barrow, Palacio, Orsolini. Allenatore: Mihajlovic.

Reggina (3-5-2): Farroni; Stavropoulos, Gasparetto, Rossi; Situm, Faty, De Rose, Folorunsho, Di Chiara; Mastour, Lafferty. A disposizione: Guarna, Cionek, Loiacono, Delprato, Rolando, Crisetig, Bellomo, Marcucci, Liotti, Denis, Peli.

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo (Gamal Mokhtar di Lecco e Davide Miele di Torino). Quarto uomo: Marco Ricci di Firenze.