Bologna, Mihajlovic: ”Reggina buona squadra, ma abbiamo vinto meritatamente”

Settanta minuti sul punteggio di 0-0, prima di trovare un gol dietro l’altro a distanza di tre minuti. Il Bologna batte la Reggina grazie alle reti di Vignato ed Orsolini e si qualifica al quarto turno di Coppa Italia, dove incontrerà la vincente della sfida tra Cittadella e Spezia. Termina qui, dunque, l’avventura degli amaranto in tale competizione.

A commentare il match, nel post-partita ed ai microfoni di Radio Nettuno Bologna 1, è stato il tecnico Sinisa Mihajlovic. Di seguito, le sue parole:

”Abbiamo cambiato tanti giocatori, mi aspettavo che sarebbe stata una gara difficile, sapevo che non ci sarebbe stata fluidità nella manovra. E’ stata una gara equilibrata, forse avremmo potuto fare qualcosa in più ma abbiamo vinto meritatamente, mettendoci più qualità nella ripresa. La Reggina è una buona squadra, sono ben organizzati e non hanno mai perso in Serie B”.

”Cosa non andava nel primo tempo? La squadra girava la palla in maniera troppo lenta, non pressavamo a dovere. Dominguez? Ha fatto bene come tutti gli altri. Da lui mi aspetto di più, oggi ha rubato un sacco di palloni e fatto una prova positiva”.