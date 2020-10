La Reggina sogna per 70 minuti, ma il turno lo passa il Bologna: 2-0 al Dall’Ara

Finisce al terzo turno, l’avventura della Reggina nella coppa Italia edizione 2020/2021. Contro un avversario di categoria superiore, gli amaranto sono rimasti in partita fino alle battute finali, poi il Bologna di Mihajlovic ha messo la freccia con un micidiale uno-due tra il 70′ ed il 73′, frutto delle reti di Vignato ed Orsolini.

Per entrambi i tecnici, parecchi cambi rispetto all’undici-tipo proposto in campionato. Sul fronte amaranto, nella ripresa spazio a Delprato, Bellomo e Denis. Brutte notizie per Faty, uscito per un infortunio poco dopo il 20′.

Prima sconfitta stagionale per gli amaranto, che adesso possono tornare a concentrarsi sul campionato: domenica 1 novembre, allo stadio Granillo arriverà la Spal.