Reggiana, a Salerno con la Primavera: “Non è corretto, così si falsa il campionato”

Con più di venti positivi, la Reggiana è il club professionistico maggiormente colpito dall’emergenza Covid 19. I granata hanno usufruito del “bonus” previsto dal regolamento per rinviare la partita col Cittadella, ma nella di Salerno saranno costretti a presentarsi imbottiti di ragazzi della Primavera.

Il Presidente Luca Quintavalli è intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport, per fare il punto in merito a questa delicata situazione.

“Nelle difficoltà- si legge su pianetaserieb.it- abbiamo sempre dimostrato di saperne uscire alla grande. Lo faremo anche adesso. Penso al fallimento, alla ripartenza dalla Serie D, al lockdown nella stagione del centenario e della promozione. Reagiremo, non la sentiamo come una sconfitta questa. Come ci stiamo organizzando? Stiamo preparando la ripartenza. Il fatto che ci abbia colpiti quasi tutti ci sta rendendo ancora più squadra. La tragedia ci sta unendo e fortificando. Sento costantemente il mister e i ragazzi”.

Il massimo dirigente, in vista del prossimo impegno, non usa certo mezzi termini. “Ulteriori rinvii non sono possibili, affronteremo ciò che il regolamento ci impone. Io sono dell’idea, come sostiene anche il ds Tosi, che sia giusto fermarci fino a quando non saremo pronti. Non ritengo che sia corretto mandare in campo la primavera solo per dire che la Reggiana disputerà la gara. Non ne faccio una questione di risultato. Come ne usciremo? Aspettando che i contagi finiscano. Lo stato fisico dei ragazzi è buono, per lo più sono asintomatici e, i pochi che presentano sintomi, hanno un po’ di febbre e qualche dolore muscolare. Campionato falsato? Sì. Le squadre, al giorno d’oggi, vanno in campo in relazione ai disponibili“.