Ultime News

Reggina Bologna-Reggina, la probabile formazione amaranto secondo i quotidiani 27/10/2020 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Reggina di scena questo pomeriggio al Dall’Ara di Bologna, con l’obiettivo di fare bella figura a dispetto della differenza di categoria. Penultima tappa di un autentico tour de force composto da cinque partite in...

Reggina Bologna-Reggina, la probabile formazione rossoblu: Santander guida l’attacco 26/10/2020 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it In attesa di ricevere la Spal al Granillo per la sesta giornata di campionato, la Reggina fa tappa a Bologna per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia, che la vedrà in scena al ”Dall’Ara” contro la...

Dilettanti 1^ Categoria, marcatori: doppiette per Carbone e Morabito 26/10/2020 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it La Deliese si aggiudica il big match con la Pro Pellaro grazie al terzo gol in campionato di Corrao e alla doppietta di Carbone; due le reti anche per Morabito, nel poker dell’Ardore sulla Fortitudo. Seconda rete stagionale...