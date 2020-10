Vigilia di Bologna-Reggina, Toscano: “Alcuni giocatori hanno bisogno di rifiatare, altri di integrarsi meglio”

Alla vigilia del match di coppa Italia tra Bologna e Reggina il tecnico amaranto Mimmo Toscano ha parlato così della prestigiosa sfida di martedì pomeriggio al Dall’Ara, fischio d’inizio ore 15.

“Tornando alla gara di Pordenone abbiamo fatto un ottimo primo tempo rischiando poco e creando diverse situazione pericolose nel primo tempo, tenendo pallino del gioco. Poi nella ripresa siamo entrati un poco stanchi o mentalmente abbiamo mollato concedendo 20 minuti al Pordenone dove loro hanno sfruttato una occasione da gol ed un eurogol con Ciurria, poi siamo stati bravi a riprenderla e negli ultimi tre minuti se riusciamo ad essere più sereni possiamo anche vincerla. Alla fine come ho detto il pareggio è giusto e “strameritato”, perchè non siamo mai andati in sofferenza.

E poi subito il pensiero alla gara di coppa Italia: “Non mi piace parlare di turnover perché ho giocatori di grande livello, noi alla Coppa Italia ci teniamo, vogliamo fare bene e continuare a proporre buone prestazioni, sappiamo che incontriamo una gara di serie A, ma sappiamo anche quella che è la partita da fare: dobbiamo tenere alta l’intensità, sfrutteremo le nostre qualità, affrontiamo una squadra di serie A dobbiamo limitare gli errori e proporre quello che sappiamo. Chi andrà in campo vuole fare bene, tutti vogliamo fare bene. Non ci sono seconde linee in questa squadra, è chiaro che molti giocatori devono rifiatare perchè qualcuno ha giocato 90 minuti per cinque partite. Gli esterni hanno sicuramente bisogno di rifiatare e al contempo i nuovi hanno necessità di prendere confidenza con la squadra e mettere minuti nelle gambe. Denis sta facendo tanti minuti e tante partite consecutive e quindi ha bisogno di fermarsi un poco dando a Lafferty e Vasic la possibilità di amalgamarsi.Poi dobbiamo valutare le condizioni di Cionek, che dopo Cosenza non si è sempre potuto allenare al massimo”.

Capitolo portiere. “Farroni sarà tra i pali, è un ragazzo che sta crescendo e merita di essere tra i pali, abbiamo fiducia in lui”. Sull’emergenza Covid. “Il Covid sta creando tantissimi problemi, spero che si possano essere decisioni adatte per evitare il lockdown che non auguro nemmeno lontanamente”.

Poi il tecnico è tornato sulla gara di Pordenone di sabato: “Le caratteristiche di Lafferty sono diverse da quelle di altri attaccanti, ogni partita ha la sua storia, magari se avessimo fatto gol allo scadere del primo tempo staremmo qui a parlare di altra partita. Nella nostra economia del gioco il Menez che scala e ti fa il secondo play è per noi fondamentale. Però sono convinto che si è fatto abbastanza bene per la partita difficile che affrontavamo” ha concluso Toscano.