Verso Bologna-Reggina, quattro assenze per Mihajlovic

Domani, a partire dalle ore 15, Bologna e Reggina scenderanno in campo al ”Dall’Ara” per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia. Reduci dalla sconfitta in campionato contro la Lazio, i rosssoblu di mister Sinisa Mihajlovic hanno ripreso a lavorare nel pomeriggio di ieri in vista della gara di coppa, per la quale il tecnico serbo dovrà fare a meno di quattro calciatori.

La situazione degli infortunati

Certe, infatti, le assenze di Andrea Poli (frattura composta del piede destro, circa un altro mese e mezzo di stop, Mitchell Dijks (operato al secondo dito del piede destro a causa di un trauma contusivo, ancora poco più di un mese di stop), Andreas Olsen (frattura non complicata della seconda vertebra lombare, fuori fino a metà novembre) e Gary Medel (lesione del gemello mediale sinistro, out fino a metà novembre). Quest’ultimo, sta svolgendo lavoro differenziato, mentre i restanti tre indisponibili sono alle prese con le rispettive terapie

Quest’oggi, invece, sia Reggina che Bologna hanno svolto la rifinitura.

