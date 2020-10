Reggina, Toscano sulla formazione di Coppa: “In porta Farroni, cambi sugli esterni. In attacco…”

Verso Bologna-Reggina, il tecnico amaranto annuncia che ci saranno almeno quattro cambi: "Chi andrà in campo vuole fare bene. Non ci sono seconde linee in questa squadra".

Un altro cambio tra i pali amaranto. Dopo Plizzari e Guarna, tocca a Farroni: sarà l’ex Matera infatti, a difendere la porta ospite al Dall’Ara di Bologna. “Domani Farroni sarà tra i pali, è un ragazzo che sta crescendo e lo merita. Abbiamo fiducia in lui”.

Cambi annunciati, anche sugli esterni. “Alcuni hanno bisogno di rifiatare, altri di crescere ed entrare in condizione. Di Chiara sta crescendo, sabato mi è piaciuto molto. Anche Situm sta entrando bene nei nostri meccanismi. Chi andrà in campo vuole fare bene, tutti vogliamo fare bene. Non ci sono seconde linee in questa squadra”. Avanti con il doppio-centravanti, con Denis che rifiaterà. “Denis sta facendo tante partite consecutive, ha bisogno di fermarsi e rifiatare, mentre Vasic e Lafferty hanno bisogno di trovare l’amalgama”.

In difesa, dubbio Cionek. “Con il Cosenza ha giocato grazie ad un’infiltrazione, causa una distorsione alla caviglia. Valuteremo domani, se è il caso di rischiarlo o meno”.