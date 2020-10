Reggina, cambi e turnover per la sfida di Coppa Italia a Bologna

La Reggina torna in campo domani pomeriggio per la sfida di Coppa Italia a Bologna. Alle ore 15 gli amaranto scenderanno in campo al Dall’Ara per il match valido per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia, dopo aver strappato il pass vincendo contro il Teramo, sfideranno il Bologna di Mihajlovic. Bisogna comprendere come il tecnico della Reggina Mimmo Toscano voglia affrontare la difficile partita contro una compagine di categoria superiore, reduce dalla sconfitta contro la Lazio. Possibile, infatti, che i “titolarissimi” quei giocatori per intenderci che non hanno mai rifiatato in queste prime uscite di campionato, possano riposare in vista del prossimo match di campionato al Granillo contro la Spal, partita molto difficile contro una delle favorite alla promozione finale.

Probabile, se non certa l’iniziale panchina per German Denis, che a 40 anni ha giocato tutte le prime uscite in campionato. Anche se nel reparto offensivo le alternative sono limitate viste le assenze di Menez, Charpentier e Rivas che costringono Toscano ad alcune scelte obbligate, con la possibilità di vedere in campo Vasic e Lafferty. Anche in mezzo al campo è possibile riposo per uno tra Crisetig e Bianchi.