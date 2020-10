Promozione B, marcatori: doppio ruggito di Marino, Sanchez ancora decisivo

Bomber Marino trascina il Borgo in vetta con il Gioiosa, la punta della Gioiese dal dischetto regala tre punti ai suoi

Torna a mordere come suo solito Ciccio Marino, che con la doppietta di sabato in casa dell’Africo trascina il Borgo Grecanico Melitese nuovamente in vetta. A secco Cannitello, ci pensa Macrì a firmare la doppietta che mantiene il Filogaso ad alta quota. Sanchez si porta a -1 dall’attuale capocannoniere grazie al penalty che proietta la Gioiese a sua volta ad un punto dalla coppia al comando.

PROMOZIONE GIRONE B – Classifica marcatori

7 reti: Cannitello (Filogaso).

6 reti: Sanchez (Gioiese).

5 reti: Marino (Borgo Grecanico Melitese), G. Galletta (Brancaleone), Laurendi (San Giorgio).

4 reti: Gliozzi (Gioiosa), Ventura (Ludos Ravagnese).

3 reti: Criaco (Africo), Obinna (Borgo Grecanico Melitese), Rhfir (Monasterace), Nesci (Parghelia), Soriano (Rombiolese).

2 reti: D’Agostino (Archi), Douglas, Mileto (Bagnarese), Tripodi (Borgo Grecanico Melitese), Nucera (Brancaleone), Macrì (Filogaso), Artuso, Capomaggio, Petrone (Gioiese), Albanese, Calabrese, Panetta (Gioiosa), Bartolomeo, Pitasi (Ludos Ravagnese), Scattarreggia (Melicucco), Darboe (Monasterace), Ferrara, Giglio (Sporting Catanzaro Lido).

1 rete: 39 calciatori.