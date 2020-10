Ex Reggina, Corazza non perde il vizio: gol e vittoria con la sua Alessandria

terza rete stagionale per l'ex bomber della Reggina

Torna alla vittoria l’Alessandria di Simone Corazza, ex attaccante della Reggina.

La squadra di Gregucci (anche lui ex amaranto), batte 2-0 il Pontedera riconquistando un successo interno che mancava dal 4 ottobre. A segnare sono proprio Simone Corazza e Arrighini, in una gara in cui la squadra di Gregucci ha fatto intravedere una buona prestazione collettiva.

I gol di Corazza è arrivato al 36, rete che ha sbloccato il punteggio. L’ex bomber amaranto ha sfruttato l’assist di Celia, bravo a fare da sponda dopo il traversone di Gazzi sul secondo palo: per l’attaccante grigio, da solo in area, è un gioco da ragazzi segnare il suo terzo gol stagionale. Alessandria che sale a 8 punti in classifica, ma resta nella parte medio bassa della graduatoria, certamente lontana da quelli che sono gli obiettivi della società.