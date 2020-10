Emergenza Covid, Toscano: “Un gran casino, non voglio neanche pensare ad un altro lockdown”

Il Covid è tornato a fare maledettamente paura. Nuove restrizioni, nuovi disagi, nuovi pericoli e nuovi contagi anche nel torneo cadetto. Basti pensare al caso della Reggiana, o alle tre gare rinviate nello scorso week end.

“E’ proprio un gran casino-commenta mister Toscano alla vigilia della sfida di Coppa tra gli amaranto ed il Bologna-la Reggiana a Salerno dovrà schierare la Primavera , per non perdere a tavolino. Noi siamo completamente chiusi da quattro giorni, e non vi nascondo che qui a Bologna ho tanti amici che volevano venire a trovarmi, ma a malincuore gli ho detto di lasciare perdere, per non correre rischi”.

La speranza, è che la situazione non degeneri come a marzo. “Non voglio neanche pensare ad un nuovo lockdown, mi auguro che si trovino i rimedi adeguati e che tutto possa tornare presto alla normalità”.