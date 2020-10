Eccellenza, classifica marcatori: Padin abbonato al gol, avanza Catania

Viaggia ad un ritmo di un gol a partita Franco Padin: il bomber della Reggiomediterranea è sempre andato a segno nelle cinque gare disputate dagli amaranto; domenica ha aperto lui la goleada contro il Belvedere, che con Amendola nel finale ha trovato la prima rete in campionato. Continua a segnare Catania, giunto a quota 4 sopravanzando anche il compagno di squadra Zampaglione. Ben 30 i gol segnati in questo turno ma con una sola doppietta, firmata da Azzinnaro nel successo della Morrone in casa della Stilese. Ha riposato lo Scalea ma nonostante ciò Angotti resta al comando della graduatoria.

ECCELLENZA – Classifica marcatori

6 reti: Angotti (Scalea).

5 reti: Padin (Reggiomediterranea), Martinez (Stilese).

4 reti: Catania (Locri), Zuppardo (Vigor Lamezia).

3 reti: Leto (Isola C. R,), Zampaglione (Locri), Azzinnaro (Morrone), Bernardi (Sambiase), Russo (Vigor Lamezia).

2 reti: Maviglia (Bovalinese), Fabiano (Cotronei), Ventura (Isola C. R.), Amendola (Morrone), Lazzarini, Pesce, Umbaca, Verso (Sambiase), Zurlo (Sersale), Lopez (Soriano), Marulla, G. Papaleo (Stilese), G. Foderaro (Vigor Lamezia).

1 rete: 49 calciatori.