Covid Serie B, nella Reggiana 27 positivi: con la Primavera a Salerno per evitare ko a tavolino

Salgono a 27 i positivi nella Reggiana, numero da record che cresce esponenzialmente e ha costretto al società emiliana a chiedere alla Lega il rinvio dell’ultima gara contro il Cittadella.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, “la Reggiana ha già usato il jolly chiedendo il rinvio della gara col Cittadella, di conseguenza a Salerno, per evitare la sconfitta a tavolino (0-3, senza punto di penalizzazione), dovrà avere a disposizione almeno 13 giocatori (tra cui un portiere). Per raggiungere questo numero, si dovrà fare abbondante ricorso ai giovani della Primavera (la lista degli Under è illimitata). Il Covid-19 si è abbattuto come uno tsunami sulla Reggiana. Il focolaio di lunedì scorso si è via via allargato con gli ennesimi casi positivi emersi ieri: positivi 21 giocatori e 6 dello staff. Sabato con i ragazzi a Salerno per evitare lo 0-3” scrive ancora la Gazzetta dello Sport.

“Siamo in una situazione disperata, fuori da qualsiasi logica – ha detto Doriano Tosi, direttore sportivo della Reggiana – Il nostro è un caso al limite dei limiti. La salute viene prima di tutto, ognuno di noi vive da segregato e l’ultimo pensiero va al calcio. Viviamo alla giornata, faremo tutte le valutazioni più scrupolose. Ma noi non possiamo andare avanti così“.