Bologna-Reggina, la probabile formazione rossoblu: Santander guida l’attacco

In attesa di ricevere la Spal al Granillo per la sesta giornata di campionato, la Reggina fa tappa a Bologna per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia, che la vedrà in scena al ”Dall’Ara” contro la compagine locale di mister Mihajlovic. Contro gli amaranto, i rossoblu proveranno a mettere da parte il poco producente inizio di campionato (appena tre punti in cinque gare) e concentrare le proprie forze sulla coppa.

Per tale motivo, il tecnico serbo tenterà di andare più in fondo possibile e con l’intenzione di non sottovalutare la competizione. Sono tanti i dubbi di formazione in casa emiliana, dove vi sarà comunque del turn over. Tra i pali resta fitto il ballottaggio tra Skorupski e Da Costa, mentre la difesa dovrebbe essere già delineata. Mbaye e Denswil sulkle fasce, Tomiyasu e Paz (in ballottaggio con Danilo) in mezzo.

Svanberg e Dominguez dovrebbero comporre il pacchetto di centrocampo in cabina di regia, mentre sulla trequarti spazio al solito trio a sostegno dell’attaccante. Quest’ultimo, con molta probabilità, sarà Santander ed alle sue spalle dovrebbero agire i vari Sansone e Barrow sulle fasce e Vignato qualche metro dietro la punta paraguayana.

LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSOBLU

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Paz, Denswil; Svanberg, Dominguez; Sansone, Vignato, Barrow; Santander. All. Mihajlović.

BALLOTTAGGI

Skorupski-Da Costa 50-50%

Paz-Danilo 55-45%

Sansone-Palacio 55-45%

Vignato-Soriano 55-45%

INDISPONIBILI: Olsen, Medel, Poli e Dijks

Si ringrazia Federico Calabrese di 1000cuorirossoblu.it per i consulti.